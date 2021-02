Fonseca archivia l’Europa League: «Pensiamo al Milan» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato al termine del match di Europa League contro il Braga

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, al termine del match di Europa League contro il Braga ha subito voltato pagina puntando immediatamente all’impegno di domenica contro il Milan.

«Adesso dobbiamo pensare al Milan, dopo penseremo all’avversario di Europa League. Noi vogliamo andare il più avanti possibile. Sappiamo che in questo momento tutte le squadre sono forti, lo Shakhtar è una delle più forti in questo momento. Non ho pensato a nessuna squadra in particolare».