Fonseca: «Sono io il primo responsabile, non abbiamo reagito»

Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta subita dalla Roma contro il Manchester United

La pessima serata vissuta all’Old Trafford è stata commentata così dal tecnico della Roma Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

CROLLO – «Non è stato un problema tattico, nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo perso giocatori importanti nei primi minuti della partita, non abbiamo avuto forza mentale per reagire, Io sono sempre il principale responsabile, non bisogna creare alibi. Nella ripresa abbiamo sbagliato tutto, abbiamo provato a cambiare atteggiamento ma quando abbiamo la palla dobbiamo comunque attaccare».

INFORTUNI – «Siamo stati condizionati da questi tre infortuni, alla fine anche Diawara e Smalling avevano problemi».