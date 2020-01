Fonseca, le parole del tecnico dei giallorossi dopo la sconfitta subita per mano della Juventus in Coppa Italia

Un primo tempo in cui la Roma non è praticamente scesa in campo e ha permesso alla Juventus di segnare ben tre reti nei primi 45 minuti. Al termine della gara contro la squadra di Sarri, il tecnico Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«La squadra ha sempre un problema e in questo momento il più grande è quello difensivo».