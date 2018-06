Formazione Colombia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Pekerman

La Colombia c’è. Negli ultimi anni la Nazionale sudamericana si è imposta arrivando spesso alla fase ad eliminazione diretta nelle competizioni internazionali. La vittoria in Coppa America del 2001, però, non ha dato luogo ad altri trofei vinti dai Cafeteros nella sua generazione migliore. Nel 2002, nel 2006 e nel 2010 la Nazionale non si è qualificata, mentre in Brasile 2014 è stato raggiunto l’exploit sino ai quarti di finale con l’ascesa della stella James Rodriguez. Il commissario tecnico José Pekerman ci riproverà, potendo contare su una rosa di tutto rispetto e anche di un undici titolare rinforzato in difesa, con la crescita di Murillo, mentre Falcao sarà l’arma in più per il reparto offensivo, anche se le cose potrebbero cambiare rapidamente dopo le prime gare del Mondiale.

Ct Colombia: Josè Pekerman

José Pekerman non sarà solo a guidare la Nazionale di calcio della Colombia. E’ di pochi giorni fa la notizia dell’ingresso di Esteban Cambiasso nello staff tecnico della Nazionale colombiana. L’allenatore classe ’49 nativo di Villa Dominguez guida ormai da sei anni la Colombia e in Russia proverà così ad andare avanti nella competizione dopo la fase a gironi fino a raggiungere le partite ad eliminazione diretta. L’obiettivo (difficile) sarà quello di migliorare il piazzamento del 2014, quando la Colombia in Brasile raggiunge i quarti di finale.

Formazione Colombia 2018: i titolari ai Mondiali

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, O. Murillo, Mina; Barrios, Sanchez; Quintero, Izquierdo, James Rodriguez; Falcao.

Convocati Colombia 2018: la rosa di Pekerman

Portieri: Ospina (Arsenal), C.Vargas (Deportivo Cali), Arboleda (Banfield), JF.Cuadrado (Once Caldas)

Difensori: C. Zapata (Milan), D. Sánchez (Tottenham), Santiago Arias (PSV), O.Murillo (Pachuca), Fabra (Boca Juniors), Mojica (Girona), Yerry Mina (Barcellona), Tesillo (Club León), Espinosa (Girona), Medina (Monterrey), F. Diaz (Olimpia)

Centrocampisti: W.Barrios (Boca Juniors), C. Sanchez (Espanyol), Lerma (Levante), Izquierdo (Brighton), James Rodriguez (Bayern Monaco), G. Moreno (Shanghai Shenhua), Aguilar (Deportivo Cali), Uribe (America), Charà (Junior), J. Quintero (River Plate), Cardona (Boca Juniors), J. Cuadrado (Juventus), G.Cuéllar (Flamengo), Pérez Cardona (Boca Juniors)

Attaccanti: Falcao (Monaco), D. Zapata (Sampdoria), Miguel Borja (Palmeiras), Bacca (Villarreal), Muriel (Siviglia), T. Gutiérrez (Junior)

Commissario tecnico: José Pekerman