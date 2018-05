Fantamondiale 2018: liste, quotazioni, probabili formazioni e rigoristi. Tutto per prendere parte al Fantacalcio dedicato ai Mondiali in Russia

Il Fantacalcio della Serie A è andato in archivio. Ora è tempo di Fantamondiale. E Calcio News 24 vuole accompagnarvi nel gioco. Il nostro compito sarà quello di fornirvi liste, quotazioni, rigoristi e consigli per gli acquisti dei giocatori che possono fare la differenza nelle vostre leghe. Sapremo supportarvi al meglio e vi forniremo anche le indicazioni dei voti di Fantagazzetta. Ora, una per una, passiamo in rassegna tutte le nazionali coinvolte nel Fantamondiale 2018. In attesa della chiusura delle liste vi diamo alcune dritte sui giocatori da acquistare. Costino quel che costino.

LE LISTE DEI CONVOCATI DELLE 32 NAZIONALI

(articolo in costante aggiornamento)

Arabia Saudita: probabile formazione, rigoristi, consigli

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al-Owais; Al-Shahrani, M. Hawsawi, O. Hawsawi, Al-Harbi; Otayf, Al Faraj; Al-Jassim, Al-Dawsari, Al-Muwallad; Al-Sahlawi.

RIGORISTA: Nawaf Al-Abed.

CONSIGLI: Mohammad Al-Sahlawi, Salem Al-Dawsari e Fahad Al-Muwallad.

Egitto: probabile formazione, rigoristi, consigli

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary, Abdel-Shafi, Hegazy, Rabia, Fathl; Elneny, Hamed; Salah, Gomaa, Sobhi; Hassan.

RIGORISTA: Mohamed Salah

CONSIGLI: Mohamed Salah, Ahmed Hassan, Mohamed Elneny.

Russia: probabile formazione, rigoristi, consigli

RUSSIA (3-5-2): Akinfeev; Neustadter, Kudryashov, Semenov; Samedov, Glushakov, Golovin, Dzagoev, Zhirkov; Miranchuk, Smolov.

RIGORISTA: Fedor Smolov

CONSIGLI: Fedor Smolov, Aleksey Miranchuk, Aleksandr Golovin

Uruguay: probabile formazione, rigoristi, consigli

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Pereira; Nandez, Vecino, Bentancur, Rodriguez; Suarez, Cavani.

RIGORISTA: Edinson Cavani

CONSIGLI: Giorgian de Arrascaeta Benedetti, Diego Godin, Rodrigo Bentancur

Spagna: probabile formazione, rigoristi, consigli

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jordi Alba, Piquè, Ramos, Carvajal; Busquest, Iniesta, Alcantara; Silva, Diego Costa, Isco.

RIGORISTA: Sergio Ramos

CONSIGLI: Marco Asensio, Iago Aspas, Thiago Alcantara

Portogallo: probabile formazione, rigoristi, consigli

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Joao Mario, Cavalho, Moutinho, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Andrè Silva.

RIGORISTA: Cristiano Ronaldo

CONSIGLI: Bernardo Silva, Cedric, Rui Patricio

Marocco: probabile formazione, rigoristi, consigli

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Benatia, Da Costa, Dirar; S. Amrabat, Boussoufa; Harit, Belhanda, Ziyech; El Boutaib.

RIGORISTA: Hakim Ziyech

CONSIGLI: Boussoufa, Nabil Dirar, Mehdi Benatia

Iran: probabile formazione, rigoristi, consigli

IRAN (4-3-3): Beiranvand; Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Karimi, Ezatolahi, Shojaei; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi.

RIGORISTA: Sardar Azmoun

CONSIGLI: Ali Karimi, Sardar Azmoun, Seyed Jalal Hosseini

Francia: probabile formazione, rigoristi, consigli

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Kanté, Pogba, Matuidi; Griezmann, Dembelé, Mbappè.

RIGORISTA: Antoine Griezmann

CONSIGLI: N’Golo Kantè, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso

Danimarca: probabile formazione, rigoristi, consigli

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjær, Delaney; Eriksen, Jensen, Schöne; Sisto, Poulsen, Dolberg.

RIGORISTA: Christian Eriksen

CONSIGLI: Andreas Bødtker Christensen, Lasse Schöne, Kasper Dolberg

Australia: probabile formazione, rigoristi, consigli

AUSTRALIA (4-2-3-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, B. Wright, Alex Gersbach; Jedinak, Irvine; Kruse, Cahill, Leckie; Maclaren.

RIGORISTA: Robbie Kruse

CONSIGLI: Mat Ryan, Tim Cahill, Jackson Irvine

Perù: probabile formazione, rigoristi, consigli

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Rodriguez, Araujo, Trauco; Yotun, Tapia; Flores, Peña, Farfan; Carrillo.

RIGORISTA: André Martín Carrillo

CONSIGLI: Renato Tapia, Jefferson Farfán, Sergio Fernando Peña

Argentina: probabile formazione, rigoristi, consigli

ARGENTINA (4-3-3): Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuna; Biglia, Banega, Di Maria; Aguero, Higuain; Messi.

RIGORISTA: Lionel Messi

CONSIGLI: Ever Banega, Angel Di Maria, Paulo Dybala

Croazia: probabile formazione, rigoristi, consigli

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Modric, Brozovic; Rakitic, Pjaca, Perisic; Mandzukic.

RIGORISTA: Luka Modric

CONSIGLI: Marko Pjaca, Marcelo Brozovic, Danijel Subasic

Islanda: probabile formazione, rigoristi, consigli

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnasonm, Sigurdsson, Magnusson; Gudmundsson, Gunnarsson, Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson.

RIGORISTA: Gylfi Sigurdsson

CONSIGLI: Hordur B. Magnusson, Albert Gudmundsson, Aron Einar Gunnarsson

Nigeria: probabile formazione, rigoristi, consigli

NIGERIA (4-2-3-1): Ezenwa; Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Aina; Ndidi, Onazi; Moses, Obi Mikel, Simon; Ighalo.

RIGORISTA: Victor Moses

CONSIGLI: Odion Ighalo, Wilfred Ndidi, Leon Balogun