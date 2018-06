Probabili formazioni Mondiali 2018: la prima giornata

Probabili formazioni Mondiali 2018: tutto sulla prima giornata della rassegna iridata in Russia

Calcio News 24 è sempre in prima linea. E anche in chiave Mondiale non fa eccezione. La rassegna in Russia è iniziata e noi vi proporremo, giorno per giorno, le probabili formazioni di tutte le partite, fino al 15 luglio, giorno della finalissima della manifestazione. Ecco tutte le gare della prima giornata: Russia-Arabia Saudita, Egitto-Uruguay, Marocco-Iran, Portogallo-Spagna, Francia-Australia, Argentina-Islanda, Perù-Danimarca, Croazia-Nigeria, Costa Rica-Serbia, Germania-Messico, Brasile-Svizzera, Svezia-Corea del Sud, Belgio-Panama, Tunisia-Inghilterra, Colombia-Giappone e Polonia-Senegal. Ora passiamo in rassegna tutte le probabili formazioni della prima partita del Mondiale 2018. LEGGI ANCHE: LA GUIDA AL MONDIALE 2018.

Probabili formazioni Russia-Arabia Saudita (14 giugno, ore 17)

Per l’esordio al Mondiale casalingo la Russia non vuole sbagliare. E così il ct Čerčesov punta sul blocco dell’ultimo biennio: 3-5-2 solidissimo, soprattutto a centrocampo, dove brillano le stelle di Golovin e Dzagoev. Sulle fasce ci si affida alla brillantezza di Samedov e Zhirkov, mentre davanti Smolov e Miranchuck saranno i due riferimenti offensivi. L’Arabia Saudita, che nelle amichevoli più recenti ha mostrato segnali confortanti contro Italia e Germania, si schiera con un 4-2-3-1 che assomiglierà ad un 4-5-1 in fase di non possesso, con il bomber Al Sahlawi che dovrà fare il bello e il cattivo tempo nella metacampo della Russia.

RUSSIA (3-5-2): Akinfeev; Granat, Ignashevich, Kudryashov; Samedov, Dzagoev, Golovin, Kuzjaev, Zhirkov; Miranchuck, Smolov. All. Čerčesov.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Al Shahrani, M. Hawsawi, O. Hawsawi, Al Harbi; Al Faraj, Otayf; Al Dawsari, Al Muwallad, Al Jassim; Al Sahlawi. All. Pizzi.

Probabili formazioni Egitto-Uruguay (15 giugno, ore 14)

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Trezeguet, Said, Sobhi; Hassan. All. Cuper.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Suarez, Cavani. All. Tabarez.

Probabili formazioni Marocco-Iran (15 giugno, ore 17)

MAROCCO (3-4-1-2): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Dirar, El Ahmadi, Boussoufa, Mendyl; Belhanda; Ziyech, Boutaib. All. Renard.

IRAN (4-4-1-1): Beiranvand; Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Mohammadi; Jahanbakhsh, Amiri, Shojaei, Taremi; Ansarifard; Azmoun. All. Queiroz.

Probabili formazioni Portogallo-Spagna (15 giugno, ore 20)

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva. All. Santos.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. All. Hierro.

Probabili formazioni Francia-Australia (16 giugno, ore 20)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibè, Varane, Umtiti, Mendy; Kantè, Pogba, Matuidi; Mbappè, Griezmann, Dembelè. All. Deschamps.

AUSTRALIA (4-2-1-3): Jones; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Luongo, Mooy; Rogic; Leckle, Juric, Kruse. All. Van Marwijk.

Probabili formazioni Argentina-Islanda

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso; Di Maria, Messi, Perez; Aguero. All. Sampaoli.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gudmunsson, J. Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson. All. Halgrimsson.

Probabili formazioni Perù-Danimarca

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Farfan; Guerrero. All. Gareca.

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard; Christensen, Kjaer, Stryger; Kvist, Delaney; Pione Sisto, Eriksen, Poulsen; Jorgensen. All. Hareide.

Probabili formazioni Croazia-Nigeria

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All. Dalic.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Idowu; Onazi, Ndidi; Iwobi, Mikel, Moses; Ighalo. All. Rohr.

Probabili formazioni Costa Rica-Serbia

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. All. Ramirez.

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. All. Krstajić.

Probabili formazioni Germania-Messico

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner. All. Low.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Alvarez, Moreno, Layun; J. Dos Santos, Guardado, Herrera; Corona, Hernandez, Lozano. All. Osorio.

Probabili formazioni Brasile-Svizzera

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. All. Tite.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. All. Petkovic.

Probabili formazioni Svezia-Corea del Sud

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lidenlof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen. All. Andersson.

COREA DEL SUD (3-4-1-2): Seung-Gyu; Young-Sun, Ban-Suk, Min-Woo; Lee-Yong, Jung, Sung-Yeung, Jo-Hoo; Jae-Sung; Heung-Min, Hwang. All. Shin Tae-Yong.

Probabili formazioni Belgio-Panama

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku. All. Martinez.

PANAMA (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. All. Gomez.

Probabili formazioni Tunisia-Inghilterra

TUNISIA (4-2-3-1): Mathlouthi; Nagguez, Meriah, Ben Youssef, Maaloul; Sassi, Ben Amor; Badri, Khaoui, Sliti; Khazri. All. Maaloul.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Cahill; Trippier, Henderson, Dier, Young; Alli, Sterling; Kane. All. Southgate.

Probabili formazioni Colombia-Giappone

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Aguilar, C. Sanchez; Cuadrado, James Rodriguez, Uribe; Falcao. All. Pekerman.

GIAPPONE (4-3-3): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Yamaguchi, Hasebe, Shibasaki; Honda, Osako, Inui. All. Nishino.

Probabili formazioni Polonia-Senegal

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Pazdan, Bereszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik. All. Nawalka.

SENEGAL (4-3-3): N’Diaye K.; Wague, Koulibaly, Mbodj, Sabaly; Gueye, Kouyate, N’Diaye P.; Mané, Sow, Niang. All. Cissè.