Salernitana Ochoa, deciso il futuro del portiere messicano

La Salernitana e Guillermo Ochoa hanno deciso il futuro: ecco cosa farà il portiere messicano a fine stagione

Le strade di Salernitana e Memo Ochoa si divideranno a fine stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, il portiere messicano, leggenda della nazionale centroamericana con cinque partecipazioni ai mondiali, ha deciso di salutare a giugno.

Il Club ha acconsentito al suo addio e ha già preparato i documenti per la risoluzione del contratto. Per lui inizia un nuovo capitolo, alla ricerca di una nuova porta da difendere per arrivare preparato ai mondiali casalinghi (insieme a USA e Canada) del 2026.