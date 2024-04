Calafiori Bayer, Xabi Alonso fa sul serio: blitz dei tedeschi

Riccardo Calafiori è finito nel mirino di diversi club anche all’estero e il suo nome piace al Bayer di Xabi Alonso

Le qualità del 21enne romano hanno iniziato a rimbalzare anche all’estero, apprezzate in particolar modo in casa del Bayer Leverkusen, neo-campione di Germania. La squadra di Xabi Alonso fin dal mese di aprile ha messo le mani sul titolo nazionale e, al contempo, sul biglietto per la prossima Champions League.

E il club, di conseguenza, ha già potuto iniziare a programmare la prossima stagione, a differenza dei bianconeri ancora incatramati nella bagarre europea in Serie A. Questione di tempistiche, insomma. Esattamente quello che, il più delle volte, fa la differenza sul mercato. Il ds dei tedeschi, Rolfes, è infatti alla ricerca di un giovane centrale di prospettiva per allungare e impreziosire la rosa della squadra così ha osservato da vicino il classe 2002 del Bologna. Lo scrive Tuttosport.