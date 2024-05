Biscardi su Thiago Motta: «Mi aspetto sorprese. Lui andrebbe...»

Maurizio Biscardi è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà parlando di quello che sarà il futuro di Thiago Motta

Le parole di Maurizio Biscardi intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Il pensiero sul futuro di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna e corteggiato da molte big.

LE PAROLE – «Fino a tre giorni fa avrei detto Motta al 99%, oggi ci penso un po’ di meno. Credo che se si chiede a Motta dove vorrebbe andare, la prima risposta sarebbe il PSG e la seconda opzione l’Inter. L’Inter è chiusa la questione, come lo era il PSG. Ma ora non so quanto sia salda la posizione di Luis Enrique. Magari potrebbero esserci sorprese in tal senso. Per me è un grande allenatore Thiago Motta e potrebbe subire pressioni minori rispetto a Gasperini, che fallì all’Inter la grande occasione ma non per colpa sua soltanto. Motta invece non è questo tipo. Bisogna comunque capire cosa vuole fare la Juve. Per me nella seconda parte è crollata perché era sempre col corto muso, quando è stata chiamata a fare quel qualcosa di più ha mollato».