MOVIOLA Bayern Monaco Arsenal, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Bayern Monaco e Real Madrid, valido per il ritorno della semifinale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE

Una gara ben diretta da Marciniak e corretta, l’episodio clou si è avuto al minuto 70: corner degli spagnoli, deviazione di Davies ma c’è un controllo Var che segnala una trattenuta di Nacho su Kimmich, molto netto, con due mani addosso all’avversario: giusto non convalidare. Altro momento topico è sul 2-1, quando il controllo del fuorigioco sul gol di Joselu smentisce l’iniziale decisione dell’annullamento. Negli ultimi secondi, il Bayern ha ragione a protestare per un fuorigioco fischiato troppo tempestivamente: De Ligt quando tira in porta ha già sentito il fischio, ma la segnalazione doveva essere ritardata e si doveva far finire l’azione, per poi fare un check successivo