Esonero Pioli, Pedullà: «Irriconoscente sull’Inter e sulla società»

Esonero Pioli, il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso sulle dichiarazioni del tecnico rossonero in vista di Juve Milan

Intervenuto dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha voluto parlare dell’allenatore del Milan Stefano Pioli (nel mezzo delle voci su un suo possibile esonero) tra lo scudetto perso contro l’Inter e le parole pre Juve.

SCONVOLTO DALLE PAROLE DI PIOLI – «Io sono sconvolto da quello che ha detto Pioli, perché io ritengo che quando lui dice che negli ultimi 4 anni l’Inter era la squadra più forte e meritava di vincere, lui voglia far brillare il suo scudetto. Ti viene automatico pensare al suo confronto del 10 aprile 2024, quando ha detto di sentire il suo Milan abbastanza vicino al Real Madrid e al Manchester City. Il 26 aprile dice una cosa opposta. Ne esce malissimo perché ha voluto lanciare questo messaggio che lo scudetto che lui ha vinto togliendolo all’Inter lo ha vinto da squadra più forte. Non mi aspetto da una persona equilibrata come lui e da un allenatore che dovrebbe riconoscere la superiorità dell’avversario, una dichiarazione del genere»

LA STAGIONE DEL MILAN – «Vorrei solo ricordare che lui, col suo Milan da 100 milioni e con acquisti avallati da lui, è uscito dalla Champions col “girone della morte”, ho detto delle cose assurde. Poi è uscito dalla lotta scudetto in tempi non sospetti, è uscito dalla Coppa Italia e dobbiamo ricordare che l’anno scorso ha preso dei ceffoni nel derby di Champions. Deve migliorare nella comunicazione, deve farsi aiutare. Non si possono rilasciare queste dichiarazioni, in sequenza. Non è tollerabile dal punto di vista suo, sembra sempre una ricerca di alibi».