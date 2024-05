Inter, si RAFFREDDA la cessione di Dumfries: le ultime

Denzel Dumfires è tra i cedibili in casa Inter, ma la sua cessione al Manchester United ha subito rallentamenti

Denzel Dumfries è più vicino alla cessione che alla permanenza all’Inter, ma questo è risaputo da tempo. Quello che invece è emerso da poco sono le parole di Fabrizio Romano sulle colonne di CaughtOffside,

PAROLE – «Un altro giocatore citato tra gli obiettivi del Manchester United è Denzel Dumfries. Da quel che so, Dumfries può lasciare l’Inter visto che non c’è accordo sul rinnovo di contratto. L’addio è una possibilità concreta. Mi è stato detto che lo United non prenderà una decisione ora ma nelle prossime settimane: solo allora si potrà sapere se i Red Devils decideranno di investire in un esterno destro basso questa estate».