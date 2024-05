Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Amrabat: il prezzo è SCONTATO

Sofyan Amrabat tornerà alla Fiorentina dal Manchester United, ma ci resterà per poco: alla finestra c’è il Milan

Era andato via dalla Fiorentina per cercare fortune europee al Manchester United, ma arrivati quasi al capolinea possiamo affermare che non è stata la scelta giusta. Infatti Sofyan Amrabat tornerà a Firenze-

Come riporta Nicolò Schira, il centrocampista marocchina non resterà in Viola e considerando anche il contratto scadenza nel 2025 sarà necessario per i toscani cederlo nell’imminente finestra di mercato. Su di lui ci sono Milan e Juventus.