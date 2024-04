Ranieri: «Salvezza? Ecco a quanti punti sarà salvo il Cagliari»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa contro il Genoa: sfida importante per la salvezza

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa parlando della sfida contro il Genoa.

SQUADRA – «Siamo programmati mentalmente che ogni gara è decisiva, siamo stati tanti mesi sott’acqua e ora non vogliamo tornarci. Nulla è certo, affrontiamo una squadra che gioca bene in un ambiente bellissimo e sappiamo cosa ci aspetta»

PROSSIMA GARA – «Rivedendo la gara di andata, abbiamo vinto 2-1 ma loro hanno avuto tante palle gol, abbiamo massimo rispetto per loro»

ORISTANIO – «Sta bene così come Lapadula, deciderò all’ultimo chi giocherà»

MAKOUMBOU – «Non è in flessione, quanto porti la croce non tutto riesce. E’ un giocatore importa»

SALVEZZA – «Un campionato bellissimo, io ho ipotizzato 36/37 punti ma non sono sicuro, lottiamo fino all’ultima giornata e poi vedremo dove saremo»

GENOVA – «Ho ricordi meravigliosi di Genova, li ho debuttato in Serie A, è sempre una parte di me stesso. Perdemmo 2-1 e segnarono gli attaccanti che marcavo io (ride, ndr). Ex Samp? Era un derby bellissimo, grande compostezza, le straccitadine sono sempre piene di phatos. I genoani spingono molto la loro squadra e ci sarà lo stadio pieno»

STRISCIA POSITIVA – «La consapevolezza di dover lottare in ogni singola partita, i momenti difficili arrivano per tutti e abbiamo sofferto, ora non vogliamo più soffrire e dobbiamo essere compatti come lo siamo stati nelle scorse gare»

SETTIMANA – «Settimana un po più lunga con il solito carico di lavoro, i ragazzi stanno bene e siamo pronti per il rush finale, i cavalli si vedono alla fine»

PETAGNA – «Tutti sono super importanti, tra poco torna anche Mancosu. Voglio averli tutti a disposizione per poter scegliere in serenità e sbagliare il meno possibile»

RIGORE – «Tira chi se la sente, poi decidono loro, l’importante è fare gol»

GENOA – «Giocano bene a calcio con ottimi giocatori, sa quanto ripartire velocemente e sarà supportata dal pubblico»