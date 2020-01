Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Genoa Roma

Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Roma, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Nicola si affida a Perin in porta, con il tandem formato da Pandev e Sanabria in attacco. Fonseca sceglie Spinazzola in difesa e Under sulla trequarti.

Genoa (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Roma (4-2-3-1) – Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Santon; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Under; Dzeko. All. Fonseca