Bologna News

Formazioni ufficiali Bologna Milan, le scelte di Italiano e Allegri per il big match di Serie A

Published

1 ora ago

on

By

Modric Milan Roma

Formazioni ufficiali Bologna Milan, gli schieramenti scelti da Italiano e Allegri per la partita valida per la 23esima giornata

Le formazioni ufficiali Bologna Milan, match delle 20:45 e valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Italiano e Allegri.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan stravolgono i pronostici della vigilia. Vincenzo Italiano schiera i Felsinei a trazione anteriore lanciando dal primo minuto Jonathan Rowe. Massimiliano Allegri risponde rivoluzionando i Rossoneri con un inedito 3-5-2: il tecnico toscano lascia in panchina Rafael Leão e punta tutto sulla freschezza dei giovani Athekame e Davide Bartesaghi sulle corsie esterne. A centrocampo brilla l’esperto Luka Modric, chiamato a innescare la coppia offensiva composta da Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA MILAN

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard;  Rowe, Castro. All. Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek. All. Allegri 

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

