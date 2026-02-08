Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Parma, le scelte di Italiano e Cuesta per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Parma: le scelte di Italiano e Cuesta per la partita del 24° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Bologna Parma per la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Italiano e Cuesta.
Le scelte ufficiali: le formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Miranda, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
A disposizione: Casentini, Rinaldi, Carboni, Drobnic, Nicolussi Caviglia, Cremaschi, Ordonez, Elphege, Mikolajewski, Ondrejka, Strefezza.
