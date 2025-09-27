Formazioni ufficiali Cagliari Inter: le scelte di Pisacane e Chivu nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A

La serata di Serie A si chiude con una sfida tanto affascinante quanto inaspettata alla vigilia del campionato. All’Unipol Domus, un Cagliari in stato di grazia ospita l’Inter di Cristian Chivu, in un confronto che mette in palio punti pesantissimi e il sorpasso in classifica. Calcio d’inizio alle 20:45 per un match che promette emozioni.

I padroni di casa, guidati da Fabio Pisacane, stanno vivendo un momento magico. L’entusiasmo è alle stelle dopo la netta vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro il Frosinone, un successo che ha fatto seguito a due vittorie consecutive in campionato contro Parma e Lecce, quest’ultima decisa da una doppietta del ritrovato Andrea Belotti. I rossoblù hanno dimostrato carattere e qualità, superando anche lo shock della sconfitta beffarda subita a Napoli nei minuti di recupero, unico neo in un avvio di stagione quasi perfetto.

L’Inter, invece, arriva in Sardegna con l’obbligo di vincere. I nerazzurri inseguono in classifica, trovandosi a un punto di distanza proprio dai sardi, e cercano quella continuità di risultati finora mancata. La vittoria contro il Sassuolo e, soprattutto, l’ottimo esordio in Champions League, con il 2-0 sull’Ajax firmato da Marcus Thuram, hanno ridato fiducia all’ambiente. Chivu sa che un successo questa sera potrebbe rappresentare la svolta, scacciando i dubbi di inizio stagione e lanciando un segnale forte nella corsa allo Scudetto.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Deiola, Adopo, Obert; Folorunsho, Esposito; Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, J. Rodriguez, Prati, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Liteta, Borrelli, Pavoletti

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto: Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Christian Chivu A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Zielinski, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Pio Esposito