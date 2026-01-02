Formazioni Ufficiali Cagliari Milan, ecco le scelte dei due allenatori - Calcio News 24

Cagliari News
Formazioni Ufficiali Cagliari Milan, ecco le scelte dei due allenatori
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari Milan Il match in campo alle 20:45 è valido per la giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.