Formazioni ufficiali Como Udinese, le scelte dei due allenatori per la 18a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Como Udinese, le scelte dei due tecnici per la 18a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 12:30 al Sinigaglia
Le formazioni ufficiali di Como Udinese, match delle 12:30 e valido per la diciottesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Fabregas e Runjaic:
FORMAZIONI UFFICIALI COMO UDIENSE
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Caqueret; Vojvoda, Da Cunha, Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Paz, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas
UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Bravo, Ehizibue, Solet, Camara, Miller. All. Runjaic
