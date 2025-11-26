 Formazioni ufficiali Eintracht Atalanta, le scelte di Palladino per la sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Eintracht Atalanta, le scelte di Palladino per la sfida di Champions League

9 minuti ago

scamacca

Formazioni ufficiali Eintracht Atalanta, le scelte da parte di Palladino per il match fondamentale in chiave qualificazione

La Champions League del 26 novembre porta l’Atalanta in Germania per affrontare l’Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park si respira aria di grande sfida: i nerazzurri cercano punti pesanti per consolidare il cammino europeo, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nel girone. Una partita dal sapore intenso, con due squadre pronte a giocarsi le proprie ambizioni davanti a un pubblico caldo e appassionato.

FORMAZIONI UFFICIALI

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

LEGGI ANCHE >>> Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

10 ore ago

26 Novembre 2025

11 ore ago

26 Novembre 2025

