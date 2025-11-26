Atalanta News
Formazioni ufficiali Eintracht Atalanta, le scelte di Palladino per la sfida di Champions League
La Champions League del 26 novembre porta l’Atalanta in Germania per affrontare l’Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park si respira aria di grande sfida: i nerazzurri cercano punti pesanti per consolidare il cammino europeo, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per rilanciarsi nel girone. Una partita dal sapore intenso, con due squadre pronte a giocarsi le proprie ambizioni davanti a un pubblico caldo e appassionato.
FORMAZIONI UFFICIALI
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
