Formazioni ufficiali Inter Bologna, le scelte dei due allenatori per la gara della 18a giornata di Serie A

Inter News
Le formazioni ufficiali di Inter Bologna, match delle 20:45 e valido per la diciottesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Chivu e Italiano:
FORMAZIONI UFFICIALI INTER BOLOGNA
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 53 Lavelli, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 28 Cambiaghi; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 4 Pobega, 7 Orsolini, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 20 Zortea, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
