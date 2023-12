Formazioni ufficiali Inter-Real Sociedad, le scelte dei due allenatori

Alle 21 scenderanno in campo Inter e Real Sociedad in una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Inter e Real Sociedad in una sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-4-2) Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zakharyan, Merino, Zubimendi, Oyarzabal; Sadiq, Kubo. Allenatore: Imanol Alguacil.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24