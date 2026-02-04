Formazioni ufficiali Inter Torino, le scelte di Chivu e Baroni per il match di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Inter Torino, gli schieramenti scelti da Chivu e Baroni per la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Il Torino per scrivere un pezzo della propria storia, l’Inter per archiviare la pratica e poter ambire a un altro trofeo. Lo scontro si sposta eccezionalmente all’U-Power Stadium di Monza, lontano dalle mura di San Siro (impegnato per le Olimpiadi di Milano Cortina) resta ugualmente carico di tensione agonistica. In questa gara secca, i nerazzurri puntano sulla solidità del gruppo per confermare la propria egemonia, mentre i granata cercano l’impresa esterna che manca da tempo (l’ultima semifinale risale al ‘94). Sarà una sfida di nervi e tattica, dove la fame di Toro rimasto già orfano di obiettivi in campionato sfiderà la cinica ambizione della capolista. Non ci resta che dare un’occhiata ai titolari scelti da mister Marco Baroni e Cristian Chivu.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER TORINO

Ancora qualche minuto di attesa, le formazioni ufficiali di Inter Torino saranno rese note a breve

