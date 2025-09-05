Formazioni ufficiali Italia Estonia: ecco le scelte di Gattuso all’esordio sulla panchina azzurra. Kean e Retegui contemporaneamente in campo

Sarà una serata cruciale per la Nazionale italiana, che questa sera al “Gewiss Stadium” di Bergamo affronta l’Estonia in una partita dal peso specifico enorme per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Fischio d’inizio alle 20.45 per quello che sarà il debutto ufficiale di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. L’ex tecnico di Milan e Napoli è stato chiamato a risollevare le sorti di una squadra ferita e con il morale a terra dopo la pesante sconfitta di Oslo contro la Norvegia e il conseguente esonero di Spalletti.

La pressione è tutta sulle spalle degli Azzurri. La recente debacle ha ridotto drasticamente il margine di errore, rendendo la vittoria l’unico risultato possibile per non complicare ulteriormente un cammino già tortuoso. L’obiettivo è colmare il divario con la Norvegia, attuale capolista del girone con 12 punti. L’Italia, con due gare in meno, è ferma a una sola vittoria, ottenuta per 2-0 contro la Moldova. Gattuso ha avuto il compito di scuotere l’ambiente e riaccendere l’entusiasmo, ma ora servono i fatti e i risultati sul campo per alimentare la speranza.

Dall’altra parte, l’Estonia del CT Jürgen Henn si presenta a Bergamo con molta meno pressione e nel ruolo di classica mina vagante. Anche la nazionale baltica, come l’Italia, ha conquistato la sua unica vittoria contro la Moldova, ma ha già disputato quattro partite, due in più degli Azzurri. Un avversario da non sottovalutare, pronto a sfruttare ogni eventuale passo falso dei padroni di casa.

Ecco le formazioni ufficiali della partita:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Tonali, Barella; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gennaro Gattuso. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjønning-Larsen, Paskotši, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Käit, Sinyavskiy; Sappinen. CT: Jürgen Henn. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets.