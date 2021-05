Formazioni ufficiali Milan Benevento: Romagnoli titolare, Leao ala sinistra

Formazioni ufficiali Milan Benevento: le scelte di Pioli e Filippo Inzaghi in vista del match di questa sera. Gioca Romagnoli

Per la sfida di questa sera a San Siro contro il Benevento Stefano Pioli decide di affidarsi alla coppia di centrali Tomori-Romagnoli (Kjaer out), con Dalot sulla destra per sostituire il febbricitante Calabria. Centrocampo confermato con Bennacer e Kessié alle spalle del terzetto di fantasisti composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rafael Leao. In avanti Zlatan Ibrahimovic rientrato dall’infortunio.

Milan Benevento, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Calabria, Kjær, Gabbia, Kalulu; Krunić, Meïte, Tonali; Castillejo, Hauge, Díaz; Rebić. All.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioniță; Iago Falque, Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli; Gaich, Tello, Caprari, Insigne, Di Serio, Sanogo, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: F. Inzaghi