 Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24
Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori

38 minuti ago

Allegri

Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A

Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Milan Cremonese. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Cremonese

