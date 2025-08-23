Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori - Calcio News 24

Milan News
Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori
Formazioni ufficiali Milan Cremonese, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Milan Cremonese. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan; Pulisic, Gimenez. All. Allegri
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Cremonese
Malesani: «Il Milan voleva me prima di vincere la Champions. Ma non ho mai avuto i giusti sponsor»
Vieri: «Favorita scudetto? Vado contro logica. Pio Esposito fortissimo ma la vera bestia è…»