 Formazioni ufficiali Milan Roma, le scelte dei due tecnici
Milan News

Formazioni ufficiali Milan Roma, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Milan Roma, le scelte dei due tecnici per il big match di San Siro delle 20.45 valido per la decima giornata di Serie A

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Milan Roma. Il big match di San Siro in campo alle 20.45 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026.

Scontro diretto nella parte alta di classifica, vedrà il Milan di Massimiliano, 4° dopo i risultati di ieri, ospitare la Roma per cercare l’aggangio al secondo posto, dove proprio i giallorossi risiedono in questo momento. La squadra di Gasperini, invece, può rispondere al Napoli, fermato al Maradono 0-0 dal Como, ed ha la possibilità di conquistare il primo posto in classifica dopo 10 giornate.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

