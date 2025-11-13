 Formazioni ufficiali Moldova Italia, le scelte del ct Gattuso in vista della sfida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali
Formazioni ufficiali Moldova Italia, le scelte del ct Gattuso in vista della sfida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali

Formazioni ufficiali Moldova Italia: le mosse di Gattuso in vista del match di qualificazione ai Mondiali. I dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Moldova Italia. Il match dello Stadio Zimbru a Chisinau sarà in campo alle 20:45 e valido per il turno di qualificazione di Qualificazioni Europee.

FORMAZIONI UFFICIALI

MOLDAVIA (3-5-2): Kozhukhar; Stefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct: Lilian Popescu

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati

