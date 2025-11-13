Mondiali
Formazioni ufficiali Moldova Italia, le scelte del ct Gattuso in vista della sfida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali
Formazioni ufficiali Moldova Italia: le mosse di Gattuso in vista del match di qualificazione ai Mondiali. I dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Moldova Italia. Il match dello Stadio Zimbru a Chisinau sarà in campo alle 20:45 e valido per il turno di qualificazione di Qualificazioni Europee.
FORMAZIONI UFFICIALI
MOLDAVIA (3-5-2): Kozhukhar; Stefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. Ct: Lilian Popescu
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Raspadori, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso
LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati
Qualificazioni Mondiali 2026 Italia: girone, calendario, risultati
Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...