 Formazioni ufficiali Napoli Sporting Lisbona, ecco le scelte per il match di Champions - Calcio News 24
Connect with us

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Sporting Lisbona, ecco le scelte per il match di Champions

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

22 minuti ago

on

By

Conte

Formazioni ufficiali Napoli Sporting Lisbona: le scelte dei due allenatori in vista del match di Champions League

Ecco le formazioni ufficiali del match Napoli Sporting Lisbona, partita valida per la seconda giornata di Champions League.

Napoli Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões; Quenda, Trincão, Catamo; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges

Related Topics:

Ultime Notizie

Napoli, la probabile formazione di Conte con lo Sporting: un rientro importante

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

conte
Continue Reading

Ultime Notizie

De Bruyne, multa in arrivo? Ha deciso la squadra… Farà ammenda così

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

10 ore ago

on

1 Ottobre 2025

By

De Bruyne Probabili formazioni Serie A 2025/2026
Continue Reading