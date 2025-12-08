 Formazioni ufficiali Pisa Parma, le scelte di Gilardino e Cuesta per il match di Serie A
Connect with us

Pisa News

Formazioni ufficiali Pisa Parma, le scelte di Gilardino e Cuesta per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Pellegrino

Formazioni ufficiali Pisa Parma, le due squadre aprono questo lunedì di Serie A. In palio punti importanti per la salvezza.

E’ tempo di Serie A con il match fra il Pisa di Gilardino e il Parma di Cuesta. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, MeisterAll. Gilardino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta.

Related Topics:

Pisa News

Conferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Parma: «Ecco cosa ci serve. Coppa d’Africa? Perdiamo due giocatori importanti. Non pensiamo al mercato. Contatti in estate?…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 ore ago

on

7 Dicembre 2025

By

Gilardino
Continue Reading

Genoa News

Carboni Genoa, possibile addio a gennaio: quella squadra italiana ha chiesto informazioni per la seconda parte di stagione. Le ultime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

on

5 Dicembre 2025

By

Valentin Carboni Genoa Lecce
Continue Reading