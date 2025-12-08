Pisa News
Formazioni ufficiali Pisa Parma, le scelte di Gilardino e Cuesta per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Pisa Parma, le due squadre aprono questo lunedì di Serie A. In palio punti importanti per la salvezza.
E’ tempo di Serie A con il match fra il Pisa di Gilardino e il Parma di Cuesta. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta.
