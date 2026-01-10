Roma News
Formazioni ufficiali Roma Sassuolo, i giallorossi si affidano su Ferguson. Grosso sceglie il tridente
Le formazioni ufficiali di Roma Sassuolo, match delle 18:00 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Gasperini e Grosso:
FORMAZIONI UFFICIALI ROMA SASSUOLO
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
