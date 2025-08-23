Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli, gli schieramenti del match - Calcio News 24

Sassuolo News
Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli, gli schieramenti del match
Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli, le scelte dei due allenatori per il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Sassuolo Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte
