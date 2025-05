Formazioni Ufficiali Ternana Giana Erminio, le scelte dei due tecnici per i PlayOff di Serie C - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Ternana Giana Erminio, le scelte dei due allenatori per il match valido per i PlayOff di Serie C

Alle 20:00 la sfida valida per i Play Off di Serie C Ternana Giana Erminio. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Ferrante. A disp. Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Montenegro, Damiani, Brignola, Bellavigna, Cianci, Donnarumma. All. Liverani.

Giana Erminio (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri, Scarigni; Caferri, Pinto, Nichetti, Marotta, Previtali; Tirelli, Capelli. A disp. Pirola, Buzzi, Montipò, Lamesdta, Colombara, Ballabio, Avinci, De Maria, Stuckler, Pala, Ledonne, Bassanini, Piazza, Renda. All. Chiappella.