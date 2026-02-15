Formazioni ufficiali Torino Bologna: le scelte di Baroni e Italiano per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Torino Bologna, gli schieramenti scelti da Baroni e Italiano per la partita valida per la giornata numero 24 di Serie A

Il conto alla rovescia sta per terminare. Questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino, il match tra Torino e Bologna incrocia – ancora una volta – il destino di Vincenzo Italiano con quello dei granata. Il tecnico rossoblù, spesso accostato alla panchina del Toro (anche di recente), cerca punti per consolidare la metà classifica e trovare una via d’uscita dalla recente crisi di risultati, mentre i ragazzi di Marco Baroni puntano a blindare la salvezza. Il tecnico toscano si affida alla coppia Simeone-Adams, mentre Italiano risponde con Castro e l’estro di Orsolini. Una sfida di stima e rispetto, dove però non ci sarà spazio per troppi sentimentalismi. Vediamo quindi le formazioni ufficiali Torino Bologna.

Formazioni ufficiali Torino Bologna:

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Aboukhlal, Prati, Gineitis, Vlasic, Pedersen; Simeone, Adams

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Bernardeschi, Castro, Rowe