Formazioni ufficiali Torino Como, le scelte di Baroni e Fabregas per il match

Formazioni ufficiali Torino Como, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e del tecnico Cesc Fàbregas in vista del match di Serie A. Il punto

La dodicesima giornata di Serie A chiude il sipario questo lunedì 24 novembre e vede lo Stadio Olimpico Grande Torino come indiscusso protagonista. Alle 18:30 è infatti in programma il posticipo Torino Como. I granata allenati da Marco Baroni arrivano all’appuntamento con l’urgenza (e l’ambizione) di conquistare i tre punti. Dopo tre pareggi consecutivi, tra cui l’ultimo nel derby con la Juventus, i piemontesi vogliono assolutamente vincere per accorciare la distanza con le posizioni più nobili della classifica (mantenendo così intatte le ambizioni europee). L’assenza di pedine importanti come Simeone, Ismajli pesa sulle scelte tecniche del mister toscano; riuscirà a fare a meno dei due titolari?

Il Como, allenato da Cesc Fàbregas, d’altro lato si presenta con la medesima “sete” di successo. I lariani attraversano un periodo di forma eccezionale, non perdendo – pensare – addirittura dalla seconda giornata di campionato. Un dato che sottolinea l’organizzazione e compattezza del gruppo lombardo. Le due squadre, separate da soli quattro punti in classifica, promettono una gara tattica e combattuta, dove il Torino cercherà di imporre il proprio gioco e il Como risponderà con ordine difensivo e ripartenze veloci. Non ci resta dunque che attendere il calcio d’inizio, vediamo le formazioni ufficiali Torino Como.

Formazioni ufficiali Torino Como:

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Asslani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Zapata.

Allenatore: Baroni

A disposizione: Israel, Popa, Biraghi, Coco, Dembele, Nkounkou, Anjorin, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Aboukhlal, Njie, Adams.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata.

Allenatore: Fabregas

