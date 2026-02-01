Formazioni ufficiali Torino Lecce, le scelte di Baroni e Di Francesco per il match di Serie A

Formazioni ufficiali Torino Lecce, gli schieramenti scelti da Baroni e Di Francesco per la partita valida per la 23esima giornata

Per chi perderà sarà debacle, chi vincerà invece potrà (forse) guardare con maggior (ma pur sempre cauto) ottimismo al prosieguo del campionato. Questo pomeriggio tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino mister Marco Baroni e Eusebio Di Francesco si giocano anche più che i 3 punti. Vediamo le formazioni ufficiali Torino Lecce, match delle 12:30 e valido per la 23esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte dei tecnici.

Formazioni ufficiali Torino Lecce:

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata Allenatore: Marco BaroniA disposizione: Israel, Siviero, Prati, Anjorin, Kulenovic, Dembele, Obrador, Tameze, Perciun, Gabriellini, Njie

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Cheddira, Sottil. Allenatore: Eusebio Di FrancescoA disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Gaspar, Sala, Fofana, Stulic, N’Dri, Perez, Jean, Banda, Ngom, Kovac

