Formazioni ufficiali Udinese Pisa: le scelte di Runjaic e Gilardino per il match. Diverse sorprese

Formazioni ufficiali Udinese Pisa: le scelte di Runjaic e Gilardino per il match della 20ª giornata di Serie A 2025/26

Non c’è tempo per rifiatare. Archiviato velocemente il turno infrasettimanale, la Serie A riaccende subito i motori per la 20ª giornata di campionato. I riflettori del pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15:00) sono puntati sul Bluenergy Stadium di Udine, dove i padroni di casa ospitano il fanalino di coda Pisa, in contemporanea alla sfida del Sinigaglia tra Como e Bologna.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

È una gara che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi diametralmente opposti. Da una parte l’Udinese di Kosta Runjaic: l’obiettivo è dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro il Torino e consolidare la posizione in classifica. Dall’altra c’è il Pisa di Alberto Gilardino. L’ex bomber campione del Mondo 2006 deve scuotere i nerazzurri toscani per abbandonare l’ultimo posto e riaccendere la speranza salvezza.

Le scelte: Zaniolo titolare, caso burocratico per il Pisa

Nelle scelte di formazione, Runjaic conferma il talento cristallino di Nicolò Zaniolo: il trequartista azzurro agirà a supporto della possente punta inglese Keinan Davis. In casa Pisa, Gilardino deve rinunciare al nuovo acquisto Durosinmi: l’attaccante nigeriano non è disponibile a causa del mancato arrivo del transfer internazionale. Spazio dunque a Meister in avanti. Ma la storia nella storia è quella di Simone Scuffet: il portiere friulano, cresciuto proprio nell’Udinese dove fu lanciato giovanissimo come “nuovo Buffon”, torna oggi a difendere i pali della squadra avversaria nel suo vecchio stadio.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per la sfida delle 15:00:

UDINESE (3-5-2)

Okoye

Bertola, Kabasele, Solet

Zanoli, Miller, Karlström , Ekkelenkamp, Kamara

, Zaniolo, Davis

Allenatore: Kosta Runjaic

PISA (3-4-2-1)