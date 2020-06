Francesco Totti e la sua agenzia di scouting hanno raggiunto un accordo con il classe 2004 Riccardo Pagano – FOTO

La scuderia di Francesco Totti si amplia. Dopo Bonavita e Retegui, la CT10 Management, ha raggiunto un accordo con il classe 2004 Riccardo Pagano, capitano dell’Under 16 italiana e stella della Roma.

«È un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16. A te auguriamo il meglio per il futuro».