La Francia piange la scomparsa di Michel Hidalgo: guidò i transalpini alla conquista dell’Europeo nel 1984

Lutto nel mondo del calcio. È morto Michel Hidalgo, ex commissario tecnico della Nazionale francese dal 1976 al 1984.

L’ex tecnico è scomparso a 87 anni a Marsiglia per una patologia pregressa non collegata Coronavirus, come fanno sapere fonti francese. Hidalgo, famoso per aver conquistato l’Europeo nel 1984 con Platini, ha allenato in carriera anche il Le Havre, lo Stade Reims e il Monaco.