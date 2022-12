Francia, Lloris: «Non eravamo preparati al virus»

Le parole di Lloris sull’influenza che ha colpito i calciatori francesi: «Non eravamo pronti ad affrontare una cosa del genere»

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, ha parlato in conferenza stampa della situazione dei compagni colpiti dal virus. Di seguito le sue parole.

«Non ho più notizie da ieri sera. Avrete sicuramente maggiori informazioni entro il prossimo allenamento. Il virus, non siamo mai preparati per questo genere di cose. Cerchiamo solo di prepararci nel miglior modo possibile. Questi sono rischi per i quali non eravamo necessariamente preparati, ma ciò non toglie l’entusiasmo che possiamo avere».