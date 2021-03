Francia, Noël Le Graët rieletto presidente per la quarta volta – UFFICIALE

Ufficiale, Noël Le Graët viene rieletto alla guida della Federazione calcistica francese per la quarta volta.

In passato l’imprenditore transalpino era stato presidente della squadra di calcio del Guingamp in due distinti periodi, dal 1972 al 1991 e dal 2002 al 2011. Il club bretone, che all’epoca del suo insediamento alla presenza militiva nelle serie regionali, si rese protagonista di un appassionante cammino in Coppa di Francia che lo vide raggiungere i sedicesimi di finale.