Francia, follie a Parigi dopo la vittoria del Psg: arresti, feriti e guerriglia. A Grenoble auto sulla folla

Francia, follia nella notte a Parigi dopo la vittoria in Champions League: arresti, feriti, guerriglia e un’auto sulla folla, il racconto

In occasione della finale di Champions League Psg Inter, conclusasi con la netta vittoria dei francesi per 5-0, migliaia di persone si sono riunite nel centro di Parigi per assistere alla partita, trasmessa su maxischermi da Monaco di Baviera. Repubblica questa mattina fornisce alcune novità a riguardo.

Secondo quanto riportato dalla prefettura, i disordini sono scoppiati già dopo il primo gol, con il lancio di petardi, fuochi d’artificio e bombe carta. Durante la notte, i festeggiamenti e le tensioni sono proseguiti, portando il numero degli arresti a 294.

Nel corso delle celebrazioni per la vittoria del PSG, un’auto ha investito alcune persone nel centro di Grenoble, nel sud della Francia, provocando tre feriti. Come riferito dal quotidiano locale Le Dauphiné Libéré, uno dei feriti è in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto in un clima di caos tra fuochi d’artificio, petardi e grida della folla. Una BMW, che procedeva a velocità sostenuta nonostante la presenza della folla nel centro città, ha tentato un’inversione di marcia, colpendo quattro passanti: due ragazzi di 17 anni e due donne di 23 e 46 anni, tutti appartenenti alla stessa famiglia.

Il conducente dell’auto ha abbandonato il veicolo e cercato di fuggire per evitare di essere raggiunto e linciato dalla folla. Pochi minuti dopo, si è arreso alle forze dell’ordine, che lo hanno messo in stato di fermo. Gli investigatori hanno escluso la premeditazione, ipotizzando che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo.