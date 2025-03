Francia, Thuram lascia il ritiro, Theo rimane con i Blues: la scelta di Deschamps che accende il derby

Francia, Thuram lascia il ritiro della nazionale, Theo Hernandez invece rimane a disposizione di Deschamps: la protesta social dei tifosi

Dal ritiro di Clairefontaine della Francia a San Siro: in vista del prossimo derby in calendario, il 2 aprile, andata della semifinale di Coppa Italia, si accende la sfida tra Inter e Milan e la scintilla la scatena Deschamps.

Come riportato da Sportmediaset, il ct francese ha deciso di far rientrare a Milano il nerazzurro Marcus Thuram, alle prese con un dolore persistente alla caviglia sinistra, mentre invece Theo Hernandez, terzino rossonero, rimarrà ancora con il gruppo dei Blues, nonostante anche lui non sia al top della condizione a causa di un problema al polpaccio che lo aveva costretto al cambio contro il Como. La decisione ha scatenato sui social la reazione dei tifosi milanisti, arrabbiati per la decisione del ct francese di lasciarne tornare uno, ma non l’altro