Frattesi Juve, Cherubini si fa sotto! Contatti in corso e sfida all’Inter

Frattesi Juve: il club bianconero ci prova seriamente per il centrocampista del Sassuolo, da settimane obiettivo di mercato dell’Inter

La Juventus fa sul serio per Davide Frattesi ed è pronta a sfidare l’Inter, la prima big a contattare il Sassuolo per il talento neroverde. Marotta è in pressing per il centrocampista.

Secondo quanto riportato da goal.com, però, le parti non hanno ancora trovato l’intesa definitiva, con la Juventus che sta provando ad approfittarne per soffiare il calciatore ai nerazzurri. Contatti in corso per Frattesi.