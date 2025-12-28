Calciomercato Napoli, si complicano le cose per Davide Frattesi? Ecco l'indiscrezione in casa azzurra - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Frattesi si allontana? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul centrocampista nerazzurro

Il Calciomercato Napoli potrebbe presto intrecciarsi con uno dei nomi più interessanti del panorama italiano, accendendo l’attenzione su Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, protagonista spesso decisivo a gara in corso, starebbe riflettendo sul proprio futuro alla ricerca di maggiore continuità e di un ruolo centrale nel progetto tecnico. Una situazione che non è passata inosservata a Luciano Spalletti, grande estimatore del giocatore e convinto che le sue caratteristiche possano rappresentare un valore aggiunto fondamentale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore toscano avrebbe indicato Frattesi come una priorità per rinforzare il centrocampo, sfruttando proprio le dinamiche del Calciomercato Napoli. L’ex Sassuolo è considerato una mezzala moderna, capace di abbinare quantità e qualità, inserimenti senza palla e un notevole senso del gol. Tuttavia, all’Inter la concorrenza in mezzo al campo è altissima e questo rende difficile garantirgli lo spazio da titolare che il giocatore desidera.

Su questa esigenza personale starebbe provando a fare leva il club partenopeo, pronto a presentarsi come una destinazione ideale per rilanciare Frattesi al centro del progetto. Il Calciomercato Napoli, però, deve fare i conti con diversi ostacoli. L’Inter valuta il cartellino del centrocampista cifre importanti e non ha alcuna intenzione di privarsene facilmente. Beppe Marotta resta fermo sulla sua posizione: per cedere Frattesi servirà un’offerta convincente, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico.

Nonostante ciò, i contatti tra le parti proseguono sottotraccia. Il Napoli sta studiando diverse soluzioni per rendere l’operazione sostenibile, tra formule creative e possibili contropartite. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che potrebbe spingere per una nuova avventura pur di sentirsi protagonista assoluto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Calciomercato Napoli riuscirà a trasformare questa suggestione in una trattativa concreta, regalando a Spalletti il centrocampista ideale per il suo sistema di gioco.