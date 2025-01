Frattesi Roma, Giaccherini spiega: «Un giocatore importante. Ecco come giocherebbe con i giallorossi»

Frattesi Roma, Giaccherini analizza la situazione legata al centrocampista dell’Inter e sul suo possibile trasferimento in giallorosso

Giaccherini, opinionista su DAZN, ha voluto parlare di quello che potrebbe essere l’affare Frattesi Roma.

PAROLE – «Frattesi è un giocatore importante che non gioca solo perché davanti ha tre mostri sacri ma meriterebbe assolutamente continuità. Credo che alla Roma serva un giocatore di quel tipo perché è un giocatore che fa cost to cost, si butta nell’area, ti dà gol, aiuterebbe Dovbyk nei cross perché ti porta via l’uomo. Penso sia un’alchimia che si può fare. Se giocherebbe in questa Roma? Assolutamente, sulla trequarti. Dybala e Pellegrini fanno le stesse cose, vogliono entrambi palla sui piedi e non si buttano in area di rigore. La Roma ha bisogno di riempire l’area di rigore e Frattesi sarebbe importante in questo».