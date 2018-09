Frosinone horror show, 0 gol fatti: eguagliato il Catania del ’70

Il Frosinone non riesce a far punti e gol. Un avvio di campionato piuttosto complicato per la formazione di Longo: zero in classifica gol fatti

Moreno Longo ha più di un problema in casa Frosinone. Innanzitutto la sua posizione in panchina, piuttosto traballante dopo i recenti risultati negativi, specchio della classifica dei ciociari. Che sono ancora a quota zero gol nella casella delle reti segnate nel campionato di Serie A. Un record negativo che permette così di eguagliare quanto fatto dal Catania del 1970: nelle prime sei giornate di campionato gli etnei non riuscirono a segnare un gol fino alla settima giornata poi vinta per 3-1 in casa contro la Lazio di Giorgio Chinaglia.

Per il momento il Frosinone è penultima a quota 1 punto in classifica, in virtù del pareggio ottenuto contro il Bologna. Dietro c’è solamente il Chievo Verona a quota -1 per via della penalità in classifica. Ieri la sconfitta contro la Roma per il Frosinone di Longo: 4-0, ennesima partita senza gol siglati e 16 gol stagionali subiti. La maledizione del gol ciociaro prosegue ormai da 7 gare ufficiali se si comprende anche la sconfitta per 0-2 in coppa Italia contro il Sudtirol. La posizione di Longo è a rischio in caso di un ennesimo passo falso dell’attacco, ma anche i 16 gol subiti non fanno certo contenta la dirigenza che chiede un cambio di rotta immediato. L’ultimo gol realizzato dal Frosinone è stato lo scorso 16 giugno nella finale playoff contro il Palermo.