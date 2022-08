Mitrovic spaventa il Liverpool, Nunez e Salah lo salvano

La Premier League del Liverpool è partita con il brivido al cospetto del Fulham: Darwin Nunez e Salah evitano la sconfitta

Esordio sofferto per il Liverpool nella stagione di Premier League. I Reds infatti non sono andati oltre il 2-2 sul campo del neopromosso Fulham.

A Craven Cottage la neopromossa londinese si aggrappa a Mitrovic che per due volte gela la truppa di Klopp che però reagisce con l’ingresso di Darwin Nunez, in gol insieme a Momo Salah. Per l’egiziano è la sesta stagione consecutiva in gol alla prima di campionato.