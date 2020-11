Furia Lazio contro Luis Alberto: dalla multa all’esclusione. Le ultime

La Lazio non ha gradito la polemica di Luis Alberto, che ora rischia una multa o l’esclusione con il Crotone. Le ultime sul fantasista spagnolo

Sono furiosi per queste parole, in un momento così delicato, Lotito e Tare. La multa è il minimo, ma così si rischia d’arrivare addirittura alla rottura totale. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. La Lazio non ci sta e considera Luis Alberto un irriconoscente. Lo spagnolo era stato accontentato con un rinnovo firmato quest’estate e annunciato a settembre.

Ma lui sbatte i piedi e non s’accontenta d’essere considerato un top player. Almeno l’esultanza contro la tribuna era interpretabile, adesso quest’uscita pesante non lascia più dubbi e alza un ulteriore polverone. Ora la doppia beffa sarebbe doverci rinunciare a Crotone in campo per dargli una punizione.